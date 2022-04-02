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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:59

Сайт знакомств Badoo перестал работать в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сервис для знакомств Badoo объявил о прекращении работы в России и Белоруссии, пользователи смогут продолжить пользоваться бесплатной текущей версией мобильного приложения, если оно было установлено ранее.

"Вынуждены сообщить, что наши веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию для ПК, больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение Badoo было удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery. Все подписки на Premium были отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store", - говорится в сообщении.

Об уходе из России Bumble Inc., которой принадлежит Badoo и два других дейтинг-приложения Bumble и Fruitz, предупредила еще в начале марта.

Bumble Inc. Badoo Россия
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