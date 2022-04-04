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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:31

Военные буксиры на Камчатке в шторм пришвартовали танкер с топливом

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Военные буксиры Тихоокеанского флота (ТОФ) оказали помощь в швартовке танкера "Остров Сахалин", который в шторм доставил жидкое топливо для ТЭЦ-1 Петропавловска-Камчатского, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Работы выполнялись в сложных условиях волнения моря и сильного ветра. Буксиры обеспечили подход танкера к терминалу, его разворачивание и подачу концов для швартовки и последующей перекачке нефтепродуктов на берег", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рейдовые буксиры РБ-260 и РБ-217 выполнили сложнейшие операции подхода танкера "Остров Сахалин" к топливному разгрузочному терминалу тепловой станции в акватории Авачинской бухты.

Тихоокеанский флот
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