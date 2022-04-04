Житель Прибайкалья получил пять лет колонии за контрабанду древесины на 197 млн рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области признал местного жителя виновным в контрабанде лесоматериалов в составе преступной группы, сообщает в понедельник восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Приговором Октябрьского районного суда Иркутска с учетом мнения гособвинителя Иркутской транспортной прокуратуры местному жителю назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что с августа 2017-го по июль 2018 года обвиняемый и другие участники преступной группы реализовали по фиктивным документам незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериалов из хвойных и лиственных пород иностранным компаниям по внешнеторговым контрактам.

Также они вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе.

"В результате через таможенную границу РФ организованной преступной группой было перемещено более 34 тыс. куб. м лесоматериалов общей стоимостью свыше 230 млн рублей, в том числе при непосредственном участии обвиняемого было перемещено более 29 тыс. куб. м лесоматериалов общей стоимостью свыше 197 млн рублей", - информирует СКР.

Подсудимый признан виновным по ч.3 ст.226.1 (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой), ч.3 ст.191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой).

Его незаконная деятельность выявили сотрудники иркутского управления ФСБ.

Другие участники преступной группы находятся под следствием.