Михельсон попросил ВЭБ переуступить ГПБ долю в финансировании "Арктик СПГ 2"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон попросил руководство госкорпорации "ВЭБ.РФ" переуступить ее долю в проектном финансировании "Арктик СПГ 2" - 400 млн евро - Газпромбанку, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В "НОВАТЭКе" опасаются, что попадание ВЭБа под санкции США затруднит привлечение средств на проект в целом. Речь идет о кредите в размере до 400 млн евро, который Михельсон просил переуступить в пользу Газпромбанка не позднее 23 марта, утверждают информированные источники газеты. По их словам, такая передача была предусмотрена кредитной документацией в случае расширения санкций.

"ВЭБ.РФ" включен в SDN-list Минфина США - американским гражданам запрещено любое взаимодействие с банком, а нарушителям грозят вторичные санкции. Также "ВЭБ.РФ" попал под санкции ЕС и Великобритании.

Газпромбанк, выступающий агентом по расчетам между "Газпромом" и европейскими покупателями газа, находится только под введенными в 2014 году сравнительно мягкими секторальными санкциями.

Как говорят собеседники "Коммерсанта", Михельсон считает, что санкции в отношении "ВЭБ.РФ" создают риски внесения в SDN-list самого проекта "Арктик СПГ-2", его акционеров и кредиторов, а также остановки выборки оставшихся кредитных средств и возникновения дефолта проекта.

НОВАТЭК находится в процессе строительства "Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн тонн в год и стоимостью $21 млрд. Объем внешнего проектного финансирования в виде кредитов на 15 лет должен составить 9,5 млрд евро, остальное дадут акционеры.

На конец 2021 года акционеры предоставили проекту более $5,3 млрд.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ-2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.

Пул российских банков, состоящий из "ВЭБ.РФ", Сбербанка, Газпромбанка и его дочернего Bank GPB International S.A., а также "Открытия" должен предоставить до 4,5 млрд евро внешнего финансирования. Остальные средства должны предоставить китайские, японские и европейские кредиторы.

Как утверждают источники "Коммерсанта", из общей суммы внешнего финансирования на начало марта было выбрано уже 6,54 млрд евро, оставшиеся 2,96 млрд евро планируется выбрать до третьего квартала. Из иностранных кредиторов пока известно только о приостановке финансирования итальянскими банками. По данным Reuters, речь идет о $561 млн, которые должен был предоставить госбанк Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и российское подразделение банка Intesa Sanpaolo, гарантию под них давало экспортно-кредитное агентство SACE. Источники Reuters сообщали, что этот кредит еще не был выдан.

В "НОВАТЭКе", Газпромбанке, "ВЭБ.РФ" не ответили на запросы "Коммерсанта" о том, произошла ли уже переуступка доли. Неясно, потребуется ли аналогичная переуступка доли "Открытия" (также попал в SDN-list) и Сбербанка (не попал в SDN-list, но для него введен запрет на открытие корреспондентских счетов в банках США). В "Открытии" и Сбербанке не дали комментариев.

По акционерному финансированию также сохраняются вопросы. На конец 2021 года "Арктик СПГ 2" был профинансирован на 57%. При этом TotalEnergies заявила, что останавливает инвестиции в "Арктик СПГ-2", поскольку санкции, которые ЕС ввел 15 марта, запрещают новые вложения в российские энергетические проекты. 24 марта глава компании Патрик Пуяннэ отмечал, что, "возможно, проекту потребуется капитал", а акционерам "Арктик СПГ 2", включая TotalEnergies, возможно, придется пересмотреть свои обязательства.