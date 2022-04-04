Российские военные провели учение с пусками ракет в Астраханской области

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Расчеты систем ПВО С-400 "Триумф" Центрального военного округа (ЦВО) выполнили пуски ракет и отразили нападение условного противника на учении в Астраханской области, сообщила пресс-служба округа в понедельник.

"В ходе основного этапа тактического учения расчеты ЗРС С-400 в ночных условиях выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет и поразили мишени, двигавшиеся на сверхзвуковой скорости более 1 тыс. км/ч, на высоте от 15 до 30 километров", - говорится в сообщении.

"Ракеты-мишени имитировали параметры существующих и перспективных крылатых и баллистических ракет", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в ходе учения зенитчики совершили 20-километровый марш, отразили нападение условной диверсионной группы, а также заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ региона в новой зоне ответственности.

Учение сил ПВО Центрального военного округа, в котором задействовано около 1 тыс. военнослужащих и 200 единиц вооружения и военной техники, планируется завершить в первой половине апреля.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Предназначена для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.