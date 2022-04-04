В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 1,5 тыс. человек

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 15 291 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 сократилось на 1 537.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 571 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,7%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 26 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 4 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 287 человек, накануне сообщалось о 304 летальных исходах.

Выздоровели за сутки 32 850 человек, или на 8,0% меньше по сравнению с 3 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 912 157 случаев коронавирусной инфекции, 369 995 умерших и 16 997 877 выписанных.