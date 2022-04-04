Россельхознадзор предложил упростить госрегистрацию ветпрепаратов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор инициировал упрощение процедуры государственной регистрации отечественных лекарственных средств для животных на 2022 год. Российские производители намерены наращивать производство, сообщает служба.

Упрощение процедуры госрегистрации предусматривает сокращение срока ее проведения со 160 до 60 рабочих дней, сокращения с 15 до 7 перечня необходимых для этого документов, применение ускоренной экспертизы всех воспроизведенных лекарственных средств в целях их государственной регистрации и ряд других. Предложения находятся на рассмотрении в компетентных ведомствах РФ.

Россельхознадзор сообщает, что провел анализ фармакологического рынка и организовал ряд совещаний с представителями отрасли для обсуждения ситуации с оборотом лекарственных средств в России, импортозамещением и наращиванием собственного производства.

Вакцинация животных от особо опасных болезней (ящур, сибирская язва, бруцеллез, бешенство, классическая чума свиней, лептоспироз), проводимая в том числе за счет средств федерального бюджета, осуществляется исключительно иммунобиологическими лекарственными препаратами отечественного производства.

"Крупнейшие российские компании – изготовители вакцин для сельхозживотных – готовы наращивать производство препаратов, переориентируясь на новых поставщиков сырьевых компонентов и расходных материалов", - говорится в пресс-релизе. Так, НПП "Авивак", ведущий российский производитель вакцин и средств диагностики инфекционных болезней птиц, сообщил, что уже сейчас ежемесячно реализует на 10-12% больше препаратов, чем в прошлом году. В целом, имея ежегодный оборот в 10,5 млрд проданных доз, компания планирует увеличить мощности минимум на 20%.

ФГБУ "ВНИИЗЖ", ключевой производитель вакцин против ящура, занимающийся также изготовлением профилактических препаратов от других болезней животных, выпускает 1,8 млрд доз вакцин и планирует увеличить мощности до 9 млрд доз.

Как уточняет служба, соотношение зарубежных и отечественных вакцин на рынке РФ составляет 56,1% и 43,9% соответственно.

"При этом ряд иностранных компаний вошли на российский рынок, организовывая масштабные рекламные кампании и используя манипуляторные схемы. Например, условием для закупки импортных инкубационных яиц являлось обязательное приобретение вакцин у того же производителя. Необходимость таких сделок объяснялась техническим и научным сопровождением. Сегодня панические настроения, связанные с якобы имеющим место дефицитом лексредств, поддерживаются именно иностранными компаниями", - говорится в сообщении.

Доля рынка иммунобиологических препаратов от инфекционных болезней птиц на сегодня занята отечественными производителями на 43%, рынка вакцин против болезней свиней - на 53%. "При этом у всех поставляемых в Россию импортных вакцин от инфекционных болезней птиц и свиней есть отечественные аналоги", - подчеркивается в сообщении. Доля отечественных вакцин против болезней крупного рогатого скота составляет примерно 71%. Вакцины против болезней мелкого рогатого скота поставляются только отечественными производителями.

Рынок вакцин для мелких домашних животных (собак и кошек) на 50% представлен отечественными производителями. У всех поставляемых в РФ профилактических препаратов для непродуктивных животных существуют отечественные аналоги - за исключением назальной вакцины от бордетеллеза собак.

Комментируя ситуацию на рынке фармакологических препаратов для ветеринарного применения, Россельхознадзор сообщает, что на нем доля импортной продукции по некоторым категориям товаров выше, чем в сегменте вакцин. "Однако в ходе совещаний российские производители сообщили, что по антибиотикам, кокцидиостатикам и другим препаратам отечественное производство способно заместить до 100% импортируемого объема при условии бесперебойных поставок импортных субстанций и других расходных материалов", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор также отметил, что зарубежные производители ветпрепаратов и вакцин не уведомляли службу о прекращении поставок или уходе с российского рынка. Ввоз в РФ фармакологических и иммунобиологических средств для животных в этом году превышает показатели прошлого года. Так, если за 2,5 месяца 2021 года было ввезено 2,3 млрд доз ветеринарных вакцин, то за аналогичный период 2022 года – 3 млрд доз (рост на 30%). Схожая ситуация наблюдается по поставкам антибиотиков - 885 тонн в прошлом году и 1,5 тыс. тонн в этом (рост на 70%). По другим фармакологическим препаратам экспорт в Россию увеличился в 2,2 раза - с 530 тонн до 1,2 тыс. тонн.