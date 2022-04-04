Вице-премьер Борисов заявил о планах РФ по созданию качественно нового оружия

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Целью новой российской госпрограммы вооружения (ГПВ) станет создание нетрадиционных видов оружия, в том числе кинетического, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Борисов также заявил, что новая госпрограмма вооружения будет сформирована и представлена президенту в середине 2023 года.

"Заместитель председателя правительства сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства", - говорится в сообщении.