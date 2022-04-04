Петербуржец, вырвавший лист из материалов дела, оштрафован на 100 тыс. руб.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Житель Петербурга привлечен к уголовной ответственности за воспрепятствование правосудию, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что в сентябре 2021 года в Петроградском районном суде мужчина, знакомясь с гражданским делом, по которому является ответчиком, вырвал из материалов лист и начал прятать его в рюкзак.

Суд, признав фигуранта виновным по ч.1 ст.294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия), назначил ему штраф в 100 тыс. рублей.

Согласно УК РФ, максимальная санкция за такое преступление предполагает штраф до 200 тыс. рублей (или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период до 18 месяцев), принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.