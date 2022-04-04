В Думу внесен проект об упрощенном порядке buyback для мотивации сотрудников ПАО

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий публичным акционерным обществам (ПАО) производить обратный выкуп акций (buyback) для мотивации сотрудников по биржевой стоимости бумаг, не объявляя заранее ценовые условия.

Законопроект (№ 99629-8) размещен в электронной базе данных парламента. Изменения предлагается внести в законы "Об акционерных обществах" и "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком...".

Согласно нормам закона "Об АО", для того, чтобы начать обратный выкуп акций, совет директоров эмитента должен определить категории и количество покупаемых акций, а также цену их приобретения. Но если ценные бумаги торгуются на бирже, их рыночная цена может разойтись с установленной в решении о выкупе, и buyback окажется невыгодным для одной из сторон, отмечают разработчики проекта.

С середины марта 2022 года до 31 августа 2022 года это условие об определении цены не действует, и компании могут покупать свои акции на бирже по рыночной цене.

Внесенный законопроект создает постоянно действующий упрощенный механизм приобретения ПАО своих акций на бирже, когда в программе выкупа оговаривается только максимальное количество приобретаемых акций каждой категории или типа и максимальный размер выделенных на это средств. Использовать упрощенный порядок выкупа компании смогут лишь с целью покупки ценных бумаг для мотивации и поощрения своих сотрудников и работников подконтрольных организаций.

Согласно проекту, ПАО не вправе одновременно осуществлять выполнение более одной программы приобретения акций. Максимальный срок действия программы - два года, причем непосредственно выкуп ценных бумаг допустим лишь в течение первого года ее действия.

Полученные в ходе программы акции запрещается использовать не для реализации ее целей. Если они вообще не пригодятся, в течение трех месяцев по завершении программы выкупа ПАО будет обязано продать их на бирже, а если этого не произойдет – "в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала публичного общества путем погашения таких акций".

Buyback по проекту должен производиться при соблюдении ряда условий. В частности, ПАО должно официально раскрыть информацию о выкупе, акции должны приобретаться с привлечением брокера. Кроме того, покупка акций не должна быть сделкой, которая открывает торговую сессию, и не производиться в течение 10 минут до ее окончания, при этом приобретение ПАО размещенных им акций на бирже за день не должно превышать 10% от среднего ежедневного объема организованных торгов этими акциями, рассчитанного за последние 20 торговых дней, предшествующих дню совершения сделок.

Банк России сможет установить дополнительные требования к порядку приобретения и реализации акций на торгах, устанавливает проект.