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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Пограничники Крыма задержали гражданина Украины по подозрению в участии в НВФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Гражданин Украины стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю в субботу.

"Выявлен и задержан гражданин Украины, 1988 года рождения, причастный к деятельности НВФ "Батальон имени Номана Челебиджихана". Установлено, что задержанный принимал активное участие в так называемой продуктовой и энергетической блокаде крымского полуострова, а также в антироссийских акциях, проводившихся в районе КПВВ "Чонгар" (контрольно-пропускной пункт со стороны Украины - ИФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что крымские пограничники задержали мужчину при попытке въезда на территорию России.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

За последний месяц это уже третий такой случай.

Как сообщалось со ссылкой на ФСБ, аналогичные дела расследуют против одного из лидеров запрещенного в РФ экстремистского меджлиса крымских татар и еще одного предполагаемого участника батальона, который занимался его материальным обеспечением.

Организатором действующего в приграничных районах Херсонской области Украины "Батальона имени Номана Челебиджихана" считается Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

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