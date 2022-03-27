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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В России заблокировали сайты издания Bild и публициста Невзорова

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт немецкого таблоида Bild и сайт журналиста Александра Невзорова, следует из данных ведомства.

Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, на территории РФ ограничен доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv по требованию Генпрокуратуры от 26 марта.

22 марта в отношении Невзорова было возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил на территории Украины. Речь идет о публикации информации об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров находится за границей.

Ранее по требованию Генпрокуратуры РФ на территории страны был заблокирован целый ряд сайтов отечественных и зарубежных СМИ, в которых надзорное ведомство обнаружило недостоверную, по его мнению, информацию о ситуации на территории Украины, в частности, действиях вооруженных сил России.

Роскомнадзор РКН Bild Александр Невзоров
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