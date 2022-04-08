Более десяти школ Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Угрозы "минирования" зданий поступили в 11 школ Хабаровска в пятницу, детей и сотрудников эвакуировали, сообщается на сайте администрации города.

"Ранним утром эвакуировать пришлось школы № 6, 12, 10, 15, 29, 30, 32, 40, 43, 56, а также Волочаевский лицей", - сказано в сообщении.

Сообщения с угрозами "минирования" пришли на электронные адреса администрации города и учебных учреждений. Всего из школ эвакуировано 4 899 детей и 965 сотрудников.

Уточняется, что на 10:00 местного времени кинологическая проверка была завершена в школе №30, там занятия продолжились.

Это вторая за неделю эвакуация в школах Хабаровска из-за писем с угрозами. 6 апреля учебный процесс был прерван в шести образовательных учреждениях. С начала года администрация города регулярно получает подобные сообщения в адрес школ, больниц, аэропорта, мэрии, каждый раз проводится проверка всех зданий и помещений. Все угрозы были ложными.