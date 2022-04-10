В РФ вдвое за год выросло число считающих китайский язык наиболее полезным для карьеры

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Каждый девятый россиянин (11%) убежден, что знание китайского языка среди прочих иностранных языков наиболее важно для построения успешной карьеры, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Год назад такого мнения придерживались 5% сограждан.

Согласно результатам исследования, чаще остальных о пользе владения китайским языком говорят респонденты в возрасте от 45 лет (14%) и сограждане с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (13%).

В свою очередь более половины россиян (54%) считают приоритетным владение английским языком; в 2021 году такого мнения придерживались 60% респондентов.

По 1% сограждан также выделили знание французского, немецкого, испанского, японского и арабского языков в качестве приоритета, отмечают в SuperJob.ru.

Кроме того, согласно опросу, почти каждый пятый россиянин (19%) считает возможным для успешной карьеры обойтись без знания иностранного языка.

Опрос был проведен 6-8 апреля 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 397 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.