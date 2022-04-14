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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Медведев возглавил комиссию по суверенитету в сфере критической информструктуры

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом образовал межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

В соответствии с указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, комиссию возглавил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Комиссия, в частности, займется выработкой мер по обеспечению технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры, оснащению таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами, включая программное и информационное обеспечение.

В состав комиссии входят, в частности, главы МВД, МЧС, Минобрнауки, Минобороны, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, ЦБ РФ, Росгвардии, СВР, ФСБ, ФТС, "Росатома","Роскосмоса", "Ростеха" и другие.

Дмитрий Медведев Совбез РФ
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