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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Ребенок, пострадавший после обстрела поселка под Брянском, доставлен в Москву

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Двухлетний мальчик, который пострадал в результате минометного обстрела территории Климовского района Брянской области, транспортирован в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам.

По его словам, оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Накануне сообщалось, что в результате обстрела ВСУ поселка городского типа Климово получили повреждения два жилых дома, пострадали восемь человек, в том числе ребенок в возрасте 1 год 9 мес.

По информации главы региона Александра Богомаза, у малыша ранение головы. "В правый висок вошел осколок, в левом застрял. Вызвали бригаду из Москвы, будут делать операцию", - сообщал он.

Брянская область 11 апреля ввела высокий уровень террористической опасности. Режим продлится до 25 апреля.

Кроме того, в Климовском районе был введен режим ЧС, заявил Богомаз.

Алексей Кузнецов Минздрав РФ Брянская область Москва
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