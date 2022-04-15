МИД подтвердил рассылку ряду стран и США ноты из-за поставок оружия Украине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Москва разослала всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружения Украине, заявила "Интерфаксу" представитель МИД России Мария Захарова.

"Да. По всем странам", - сказала она, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности публикация газеты Washington Post, в которой утверждалось, что Москва направила Вашингтону ноту из-за поставки вооружений Украине.

По сведениям издания, в ноте говорилось, что поставки Киеву вооружений усугубляют ситуацию на Украине и что могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Об этом предостережении по каналам дипломатии также собщала телекомпания CNN. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс затем заявил телекомпании, что Штаты не намерены отказываться от поддержки Украины, несмотря на предупреждения со стороны России.

"Россияне делают некоторые заявления при личном общении, а некоторые - официально, но ничто не убедит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали", - сказал он, но не стал раскрывать детали дипломатических контактов США и России по этому поводу.