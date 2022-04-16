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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

"Единая Россия" призвала Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт фракции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Фракция партии "Единая Россия" в Госдуме обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать поддельный сайт фракции с искаженной информацией, сообщает пресс-служба фракции.

"Информация на нём вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом, а также содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. IP адрес сайта зарегистрирован в США", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в субботу.

Официальный сайт фракции "Единой России" - https://er-gosduma.ru, напомнили в партии.

Как сообщил в субботу заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко, официальный сайт фракции работает в штатном режиме.

Публикации на фальшивом сайте "рассматриваем как диверсию против фракции "Единая Россия" в информационном пространстве, направленную на подрыв доверия пользователей к официальному ресурсу", подчеркнул он.

Единая Россия Госдума Роскомнадзор
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