Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России" в Госдуме, который распространял недостоверную информацию, сообщает в субботу официальный телеграм-канал партии.

"Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России". На нем сдержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная информация "вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом". В свою очередь, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила в своем телеграм-канале, что изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции "Единая Россия".

Ранее в субботу фракция партии "Единая Россия" в Госдуме обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать поддельный сайт. В сообщении пресс-службы фракции отмечалось, что IP-адрес сайта зарегистрирован в США.