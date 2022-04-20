Гражданство Кипра отозвали у четырех россиян, попавших под санкции

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Кипра лишили кипрского гражданства еще четверых россиян, попавших под санкции Евросоюза, а также их ближайших родственников, пишет The Cyprus Mail.

В прошлый раз аналогичное решение было принято 7 апреля: тогда паспортов лишили четырех фигурантов санкционного списка, также с семьями, всего это было 21 человек.

Пока паспортов Кипра лишились только восемь россиян из 1091, попавшего под санкции, отмечает издание. Их имена не называются.

С 2007 по 2020 год Кипр выдал гражданство 2886 россиянам, в частности инвесторам и членам их семей.