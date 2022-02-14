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Учеников школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Учеников и сотрудников всех школ в Петропавловске-Камчатском в понедельник эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Из-за сообщения о возможном акте терроризма эвакуированы ученики и сотрудники всех школ города. Никто из детей не пострадал", - говорится в сообщении.

О поступившем сообщении были проинформированы правоохранительные органы и все экстренные службы. Их сотрудники выехали в учреждения.

Педагоги отправили детей домой. Учеников младших классов отпустили с территории школ в сопровождении родителей или учителей.

"Вторая смена на сегодня также отменена, так как экстренным службам понадобится время на проверку всех помещений", - говорится в сообщении.

Всего в Петропавловске-Камчатском 42 школы. На данный момент в городе нет закрытых на карантин по гриппу или ОРВИ образовательных учреждений.

Это уже третий подобный инцидент с начала года. Ранее, 26 января и 8 февраля, после ложных сообщений о "минировании" в Петропавловске-Камчатском также были эвакуированы все школы. Никто из детей тогда не пострадал, опасных предметов в зданиях не обнаружили.

Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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