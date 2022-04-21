Смольный выделит почти 9 млрд руб. на создание позитивного настроя у петербуржцев

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Александр Беглов подписал изменения в госпрограмму "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге", на реализацию которой в этом году будет выделено 8,6 млрд млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации главы города.

"Приложение к государственной программе будет изложено в новой редакции, а сама программа приведена в соответствие с Законом "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в том числе с учетом условно-утвержденных расходов по Адресной инвестиционной программе", - говорится в сообщении.

Также корректируются характеристики текущего состояния сферы молодежной политики, тенденций развития, дополняется информация за предыдущие два года. Исключаются мероприятия, проведенные в 2021 году. Программа продлевается до 2027 года.

"Общий объем финансирования государственной программы с 2022 года по 2027 год - 43 713 620,4 тыс. рублей. Из бюджета Санкт-Петербурга - 43 708 292,4 тыс. рублей. В 2022 году - 8 млрд 613 млн 883,9 тыс. рублей", - говорится в тексте сообщения.

В 2023 году планируется потратить 6 млрд рублей, в 2024 году - 6,2 млрд рублей, в 2025 году - 7 млрд рублей, в 2026 году - 7,4 млрд рублей, в 2027 г. - 8,4 млрд рублей.

Из федерального бюджета будет выделено в этом году 5 млн 328 тыс. рублей. Из внебюджетных средств финансирование не предусмотрено, уточнили в городской администрации.

"Целью государственной программы является концентрация усилий государственной системы для достижения общественного согласия и позитивного настроя граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в отношении общественно-политических и социально-экономических вопросов жизнедеятельности города", - объяснили в пресс-службе.

18 апреля на рабочем совещании у губернатора подвели итоги исполнения программы за 2021 год. На реализацию было выделено 6,6 млрд рублей. НКО получили субсидии на проведение фестивалей и конкурсов. Состоялось несколько десятков мероприятий по укреплению общественного согласия, среди которых - Фестиваль культуры народов Кавказа, Молодежный форум, Фестиваль казачьей культуры.

На 2022 год поставлены задачи: повышение уровня самореализации и патриотического воспитания молодежи, вовлечение ее в трудовую и экономическую деятельность через участие в студенческих отрядах, проведение Всероссийских молодежных форумов, модернизация сайтов электронных районных СМИ, поддержка субсидиями НКО, работающих в области СМИ, развитие цифровых возможностей газеты "Петербургский дневник", в частности - создание потокового вещания на экранах в общественном транспорте.