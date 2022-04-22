Военные РФ опровергли заявления об удержании Мариуполя украинскими силами

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опровергло заявления Госдепартамента США, что Мариуполь находится под контролем украинских формирований.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу назвал эту информацию "фейком".

"Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных", - заявил он.

Конашенков также сообщил, что на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе надежно заблокированы украинские формирования и иностранные наемники - из США и европейских стран.

Он заявил, что требования РФ освободить находящихся на "Азовстали", по заявлениям Киева, женщин и детей для свободного выезда в любом направлении игнорируются.

Конашенков отметил, что информация о возможности выхода доводится до заблокированных сил каждый час.

"В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам", - сообщил Конашенков.

"Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой народной республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники", - отметил он.