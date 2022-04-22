Путин заявил Мишелю, что возможность встречи с Зеленским зависит от переговоров

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся продолжительный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

"Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине. Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев", - говорится в сообщении.

"Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией.

"Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь". При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, "президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий".

"Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

"Кроме того, руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", - отмечает пресс-служба.