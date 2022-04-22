Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Путин заявил Мишелю, что возможность встречи с Зеленским зависит от переговоров

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся продолжительный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

"Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине. Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев", - говорится в сообщении.

В миреПрезидент Евросовета Мишель приехал в КиевЧитать подробнее

"Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией.

"Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь". При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, "президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий".

"Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

"Кроме того, руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", - отмечает пресс-служба.

Владимир Путин Шарль Мишель Владимир Зеленский Евросовет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Лавров заявил, что переговоры России и Украины "застопорились"

Лавров заявил, что переговоры России и Украины "застопорились"

Оппозиционер Кара-Мурза задержан по делу о фейках об армии РФ

Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках о ВС РФ

Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках о ВС РФ

Правозащитник Лев Пономарев временно покинул Россию

Правозащитник Лев Пономарев временно покинул Россию

Росморречфлот временно закрыл статистику грузооборота морских портов РФ

Росморречфлот временно закрыл статистику грузооборота морских портов РФ

Оппозиционера Кара-Мурзу доставили в СКР на допрос по уголовному делу

Оппозиционера Кара-Мурзу доставили в СКР на допрос по уголовному делу

В Думе предложили повысить максимальный налоговый вычет при покупке жилья

Депутат Рашкин получил три года условно за охоту на лося

Депутат Рашкин получил три года условно за охоту на лося

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины