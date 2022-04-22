Белгородский зоопарк отметил весну всплеском рождаемости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Обитатели Белгородского зоопарка этой весной активно начали сезон рождаемости, опережая достижения прошлых лет, сообщает пресс-служба учреждения.

"Потомство уже принесли две половозрелые самки лемуров и все самки кенгуру беннетта. А всего в этом году на свет появились уже несколько десятков малышей", - говорится в сообщении.

Лемуры растят потомство в тропическом экзотариуме. В этом году у них появились на свет 3 детёныша.

"В конце февраля родила младшая самка. А совсем недавно потомство принесла Изабелла, лидер стаи лемуров. (...) В последнее время Изя заметно округлилась, однако киперы не были до конца уверены, готовится ли самка рожать или пора посадить "королеву" на диету", - сообщает пресс-служба зоопарка.

Недавно зашевелились пушистые сумки сразу у четырёх самок кенгуру-беннетта. Кенгуру стали мамами ещё осенью прошлого года: детёныши этого семейства рождаются крошечными - около 1 грамма и доращиваются в сумке у мамы 7-8 месяцев.

Прибавление недавно случилось и у грызунов: у морских свинок родилось четверо малышей, у кроликов - 15, а у крыс бэби-бум не прекращается вообще круглый год.

По словам генерального директора "Белгородского зоопарка" Дениса Савельева, и детёныши, и мамы чувствуют себя хорошо. Очередной демографический всплеск говорит о том, что в зоопарке созданы прекрасные условия для животных.

Белгородский зоопарк, который размещался ранее в центре Белгорода, в 2016 году переехал в урочище Сосновка на окраине города. Сейчас его территория занимает 25 га и вмещает 45 экспозиций для животных с просторными уличными выгулами и отапливаемыми помещениями для зимовки. Для водоплавающих птиц обустроено большое искусственное озеро с водной гладью площадью около 2 га.