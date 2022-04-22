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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Главы делегаций РФ и Украины провели несколько длительных разговоров

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли в пятницу, сообщил глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский.

"Подтверждаю", - написал Мединский в своем телеграм-канале на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры Москвы и Киева продвигаются медленно. Он также высказал предположение, что украинской стороне, судя по ее заявлениям, переговоры уже не нужны.

"Поделились оценками хода, а вернее медленного продвижения российско-украинских переговоров", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Пока, по его словам, переговоры "застопорились", последние предложения Москвы еще не получили ответа.

Хроника 24 февраля – 22 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Мединский Украина
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