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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Лавров заявил, что переговоры России и Украины "застопорились"

Лавров заявил, что переговоры России и Украины "застопорились"
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры Москвы и Киева продвигаются медленно, считает глава МИД России Сергей Лавров. Он также высказал предположение, что украинской стороне, судя по ее заявлениям, переговоры уже не нужны.

"Поделились оценками хода, а вернее медленного продвижения российско-украинских переговоров", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Пока, по его словам, переговоры "застопорились", последние предложения Москвы еще не получили ответа.

В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале подтвердил, что главы делегаций России и Украины провели в пятницу несколько длительных разговоров.

"Мне очень странно каждый день слышать заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой", - ответил он на вопрос о том, возможно ли проведение российско-украинских переговоров на казахстанской площадке.

На просьбу прокомментировать слова президента Владимира Зеленского о том, что гибель украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе поставит точку в переговорах, Лавров ответил, что Россия не терпит никаких ультиматумов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 18 апреля отмечал, что динамика переговоров делегаций "оставляет желать лучшего", и отметил, что украинская делегация часто меняет свою позицию "по согласованным моментам".

20 апреля Песков сказал, что украинской стороне был передан проект будущего соглашения "с четкими формулировками". В Киеве подтвердили получение документа и пообещали его изучить.

Переговоры между делегациями России и Украины начались 28 февраля, на четвертый день российской военной спецоперации. Спецоперация продолжается.

Хроника 24 февраля – 22 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Лавров МИД Украина Мухтар Тлеуберди Владимир Зеленский Казахстан
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