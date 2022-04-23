Большинство россиян намерены отмечать Пасху
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Три четверти россиян (75%) собираются отмечать Пасху, среди православных сограждан эта доля составляет 90%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно результатам исследования, опубликованным сайте ФОМ, освятить пасхальные куличи планируют 38% россиян. Среди сограждан, относящих себя к православным, таких почти половина (48%).
На празднование Пасхи 44% опрошенных собираются устроить застолье в кругу семьи. Среди православных сограждан отмечать праздник таким образом планируют 53% респондентов, отмечают социологи.
Всероссийский опрос был проведен 8-10 апреля 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.