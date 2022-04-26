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В Думе пообещали, что дефицита кормов для животных в России не будет

В Думе пообещали, что дефицита кормов для животных в России не будет
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Россию открыты поставки более 500 позиций кормов для животных, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Дефицита кормов для животных не будет. После нашего запроса в Генпрокуратуру были открыты поставки 503 позиций кормов со 114 европейских предприятий (это Бельгия, Болгария, Германия, Великобритания, Испания, Дания, Словения, Нидерланды), а также начата работа по диверсификации рынка кормов (открытию поставок из Аргентины, Бразилии, Кореи, Сербии и Таиланда)", - сказал Бурматов "Интерфаксу" во вторник.

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Он добавил, что также Генпрокуратура объявила 16 предупреждений производителям, поставщикам и продавцам по фактам искусственного завышения цен.

После введения антироссийских санкций некоторые производители кормов сообщили о приостановке реализации своих товаров в России, также в магазинах начали пропадать ветпрепараты. Власти заявляли, что ситуация стабилизируется, логистика будет налажена.

Ранее в апреле Россельхознадзор привел данные, согласно которым в первом квартале этого года в РФ ввезено 29,8 тыс. тонн кормовой продукции для домашних животных. В прошлом году - 163 тыс. тонн. Доля импорта на рынке кормов для домашних животных в первом квартале этого года составила 7%. За весь прошлый год она была на уровне 10%.

Как сообщает служба, в первом квартале производство кормов для домашних животных в РФ составило 420 тыс. тонн. За весь 2021 год - порядка 1,5 млн тонн. Изготовлением этой продукции в РФ занимается более 190 предприятий в 50 регионах. Наиболее масштабное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Мордовии. Речь идет как о российских компаниях, так и о локализованной работе международных корпораций.

Владимир Бурматов Госдума
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