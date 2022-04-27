В Белгороде задержаны граждане РФ, готовившие диверсию на транспорте

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Двое граждан РФ задержаны в Белгороде при подготовке к диверсии, также они передавали на Украину сведения о военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма", - заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, установлено также, что указанные лица "направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции".

"Подозреваемые дают признательные показания", - заявили в ФСБ.

Задержанные диверсанты, в частности, признались, что хотели вывести из строя железнодорожные пути, по которым двигаются российские военные эшелоны.

"Я начал смотреть по карте, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким передвигаются военные эшелоны", - сказал один из задержанных (ФСБ опубликовала видео с частями их допроса).

По его словам, он изучал строение железнодорожного полотна и способы его "вывода из строя".

Другой задержанный сообщил, что "был запланирован ряд акций, а именно повреждение железнодорожного полотна путем выкручивания винтов и ослабления крепежей".

Задержанный также признал, что "искал выход на силовые структуры Украины, в частности СБУ".

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и другие подробности спецоперации.

В настоящее время в приграничной Белгородской области установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Он был введен в Белгородской области 11 апреля и будет действовать до 10 мая. Как пояснил губернатор, данный режим вводится для усиления работы спецслужб на территории всей области.