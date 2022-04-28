Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

В России за сутки коронавирусом заболели 7,6 тыс. человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 681 случай, госпитализированы за сутки 2 596 человек, скончались 166 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 28 апреля в РФ выявлено 7 681 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 596 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 28 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций - в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

В миреВ Пекине ужесточают ограничения из-за распространения COVID-19Читать подробнее

За минувшие сутки от коронавируса скончались 166 человек, накануне штаб сообщал о 163 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 7 705 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

"Выздоровели за сутки 11 063 человека, или на 3,61% меньше по сравнению с 27 апреля", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 18 167 281 случай заражения коронавирусом, 375566 умерших и 17 517 992 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. Рост заболеваемости, как отмечали специалисты, был связан с распространением "омикрон"-штамма коронавируса. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.

Хроника коронавируса. Апрель.

14
Непал сообщил о 19 новых подтвержденных случаях коронавируса за последние 24 часа, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 978 762 человек24 апреля. В Гонконге вновь открылся парк развлечений "Диснейленд" после закрытия на несколько месяцев из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19.21 апреля. В США отменили обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. На фото: метро в Арлингтоне.20 апреля. Правительство Испании отменяет обязательное ношение масок в помещениях.19 апреля. После двух лет пандемии с ограничениями на туризм многие люди возвращаются, чтобы провести отпуск на побережье Коста Брава.17 апреля. Первое круизное судно за последние два года прибыло в Сидней. Международным круизным судам было запрещено заходить в австралийские воды в течение двух лет из-за пандемии коронавируса.14 апреля. В Шанхае из-под медицинского наблюдения по COVID выпустили около 6 тыс. человек.9 апреля. Артисты Национального балета Кубы возвращаются на сцену после года перерыва из-за пандемии.7 апреля. Сотрудники Google начали возвращаться к работе в офисе на три дня в неделю после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. На фото: офис компании в Чикаго.6 апреля. С начала пандемии в Сальвадоре зарегистрированы 161 570 случаев болезни и 4 121 смерть от COVID-19. На фото: тестирование на коронавирус в Сан-Сальвадоре.4 апреля. В Китае зарегистрировали более 13 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки3 апреля. Учащиеся средней школы индонезийской Сурабаи во время театральной постановки под названием "Омикрон и Рамадан".2 апреля. Индийский штат Махараштра снял все ограничения, связанные с COVID-19, включая обязательное ношение масок. На фото: фестиваль Гангаур в Индии.1 апреля. Германия сняла почти все карантинные ограничения. Защитные маски полагается носить только в общественном транспорте и в больницах.
Непал сообщил о 19 новых подтвержденных случаях коронавируса за последние 24 часа, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 978 762 человек
Хроника 09 января 2020 года – 28 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

Twitter оштрафован на 3 млн руб. за отказ удалять публикации свастик

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни

Google оштрафован на 3 млн руб. за неудаление с YouTube клипа Моргенштерна

Google оштрафован на 3 млн руб. за неудаление с YouTube клипа Моргенштерна

В Крыму задержан бывший украинский морпех, готовивший теракт в ТЦ

Госпрограмма льготной ипотеки по сниженной ставке 9% заработает с 1 мая

Госпрограмма льготной ипотеки по сниженной ставке 9% заработает с 1 мая

Производитель косметики Max Factor и Rimmel приостановит работу в России

Германский Uniper согласился платить за газ из РФ по российской схеме

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил 15 лет колонии строгого режима

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил 15 лет колонии строгого режима

Супермаркет загорелся в Иркутске, эвакуировано 140 человек