В России за сутки коронавирусом заболели 7,6 тыс. человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 681 случай, госпитализированы за сутки 2 596 человек, скончались 166 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 28 апреля в РФ выявлено 7 681 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 596 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 28 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций - в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 166 человек, накануне штаб сообщал о 163 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 7 705 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

"Выздоровели за сутки 11 063 человека, или на 3,61% меньше по сравнению с 27 апреля", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 18 167 281 случай заражения коронавирусом, 375566 умерших и 17 517 992 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. Рост заболеваемости, как отмечали специалисты, был связан с распространением "омикрон"-штамма коронавируса. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.