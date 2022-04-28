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Правительство предложило упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры трудоустройства для иностранцев, работающих в сфере IT, а также получения ими и членами их семей вида на жительство в РФ.

"Законопроект направлен на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий и привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и получения этими гражданами и членами их семей вида на жительство в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в четверг.

В частности, предлагается выдавать таким специалистам вид на жительство упрощенно, минуя получение разрешения на временное проживание. Также на них не будет распространяться порядок о том, что они могут быть трудоустроены только при наличии разрешения на работу или патента, а для работодателей необязательно будет наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Вместе с тем вид на жительство может быть аннулирован для специалистов, которые расторгли трудовой контракт и не перезаключили новый в аналогичной организации в течение 30 дней. Также вид на жительство в этом случае будет аннулирован и для членов их семей.

Правительство РФ
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