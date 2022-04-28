Женщина погибла во время крупного природного пожара в Курганской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства гибели жительницы Варгашинского района Курганской области в одном из домов пострадавшей от природного пожара деревни, сообщает в четверг пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По данным следователей, в четверг из-за шквалистого ветра в Кургане и ряде районов области пожары произошли в нескольких населенных пунктах.

"В результате пожара в деревне Моревское Варгашинского района в одном из жилых домов погибла женщина, 1955 года рождения", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время причины произошедшего пожара устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь администрация Варгашинского района сообщила, что от пожара в деревне пострадали десять человек, один погиб. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.

По информации администрации, причиной крупного пожара могло стать замыкание электрических сетей.

Как сообщалось, на территории Курганской области введен режим ЧС в связи с увеличением количества природных пожаров. В настоящее время проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Кетовского района - Просвет и Новый просвет, Чистопрудный, Чернавское, вблизи которых действует крупный природный пожар.

Сообщения о двух крупных ландшафтных пожарах в деревне Моревское и садовом товариществе "Малиновка" в Кургане поступили в четверг около 13:00 по московскому времени.