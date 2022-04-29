Иностранных лидеров на День Победы в Москву не приглашали

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москву на День Победы не приглашали никого из глав иностранных государств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", - ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.

На просьбу уточнить, ожидается ли приезд 9 мая в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко, Песков сказал: "Насколько я знаю, нет, не планируется".