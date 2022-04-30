США запланировали лишить РФ высококвалифицированных специалистов в науке и технике

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы отмены некоторых визовых ограничений для высококвалифицированных российских специалистов, стремящихся получить работу в Соединенных Штатах, сообщило агентство Bloomberg со ссылками на информированные источники.

По данным агентства, Белый дом уже включил в последний дополнительный запрос конгрессу предложение об отмене правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы в США, должны иметь действующего работодателя.

Bloomberg отмечает, что представитель американского Совета национальной безопасности подтвердил, что "эти усилия направлены на то, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы президента Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США".

Это будет распространяться на российских граждан, которые получили степень магистра или доктора наук в области науки, техники, инженерии или математики в США или за рубежом, конкретизировали источники.

В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиянам, имеющим опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.