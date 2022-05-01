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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

РФ с 1 мая ввела пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - РФ с 1 мая ввела пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна.

Согласно постановлению правительства, подписанному 31 марта этого года, пошлины будут действовать до 31 августа. Они не распространяются на поставки продукции в страны ЕАЭС.

Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее $100 за тонну.

Экспорт подсолнечного шрота облагается плавающей пошлиной. Она рассчитывается по специальной формуле - как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Как сообщал Минсельхоз, с 1 мая пошлина на подсолнечный шрот составит $96,3 за тонну. Она рассчитана исходя из индикативной цены в $322,7 за тонну.

С 15 апреля в РФ действует квота на экспорт подсолнечного шрота в размере 700 тыс. тонн. Ее срок - до 31 августа 2022 года.

По данным центра "Агроэкспорт", экспорт масложировой продукции из РФ в 2021 году сократился на 5,2%, до 7,7 млн тонн, но в стоимостном выражении подскочил на 48% (до $7,3 млрд) благодаря значительному росту мировых цен на продукты переработки масличных культур. В частности, экспорт подсолнечного масла из РФ в прошлом году снизился на 15%, до 3,1 млн тонн, в стоимостном выражении - вырос на 42%, до $4 млрд. Поставки растительного шрота и жмыха составили 2,8 млн тонн (рост на 2,4%) на $1,1 млрд (рост на 60%).

В лидеры среди покупателей масложировой продукции из России в 2021 году вышла Турция, увеличившая объем импорта в 2,3 раза, до $1,3 млрд. Страна занимает первое место по объему закупок российского подсолнечного масла ($1,1 млрд), растительного шрота и жмыха ($168 млн).

ЕАЭС
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