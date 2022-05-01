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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Курской области произошло частичное обрушение железнодорожного моста, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. По данным губернатора, пострадавших и погибших нет. Жизни и здоровью местных жителей ничто не угрожает.

Суджанский район Курской области граничит с Украиной.

В Курской области до 11 мая действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, который был введен 11 апреля.

Курская область
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