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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Повреждение моста в Курской области не повлияло на движение поездов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Повреждение моста на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области не повлияло на движение поездов, сообщило ОАО "РЖД".

"Сегодня в 11:10 обнаружено повреждение железнодорожного моста на неэлектрифицированном участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области, который используется только для маневровой работы. По предварительной информации, пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении холдинга.

Ранее о частичном обрушении железнодорожного моста на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его данным, пострадавших и погибших нет в результате происшествия нет.

Суджанский район Курской области граничит с Украиной.

Курская область РЖД
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