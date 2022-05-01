Курский губернатор заявил, что мост обрушился в результате диверсии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что частичное обрушение железнодорожного моста произошло в результате диверсии.

"К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело и следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться. Более подробную информацию дадим позже", - заявил губернатор в своем видеообращении в телеграм-канале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что 1 мая в 11:20 на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Старовойт сообщал, что пострадавших нет.

В "РЖД" сообщили, что повреждение моста не повлияло на движение поездов.

В Курской области до 11 мая действует "жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности, который был введен 11 апреля.