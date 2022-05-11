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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщения о минировании

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Из-за сообщения о возможном теракте в Петропавловске-Камчатском в среду эвакуировали детей и персонал из всех школ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

"Учеников эвакуировали из всех школ города. Детей отпустили по домам", - сказали в мэрии.

Оперативные службы проверяют здания на наличие взрывных устройств, добавили там.

Всего в Петропавловске-Камчатском работают 35 школ, в которых учатся более 15 тыс. детей.

Из-за частых сообщений о минированиях все школы Петропавловска-Камчатского до конца учебного года перешли на шестидневный режим учебы. Шестидневка введена для того, чтобы школьники нагнали учебную программу - они пропустили много уроков из-за отмены занятий, связанной с эвакуацией из-за возможной угрозы.

На Камчатке из-за сообщений о якобы готовящихся актах терроризма эвакуация в школах проходила уже более 20 раз с начала года.

Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Петропавловск-Камчатский
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