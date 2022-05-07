После пожара в Омской области арестован начальник районных электросетей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Начальник региональных электрических сетей Называевского района Омской области взят под арест после крупного пожара в райцентре, где накануне были повреждены огнем 29 жилых домов и 23 нежилых постройки, сообщил губернатор Александр Бурков в субботу.

"Сейчас провели разбор причин пожара по каждому населенному пункту. По итогам один человек взят под арест СК, это начальник РЭС Называевского района. И по каждому случаю следственные органы назовут виновных", - сказал Бурков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в большинстве случаев причиной возникновения пожаров стало замыкание на линиях электропередач.

"За счет ветра был перехлест проводов, это приводило к короткому замыканию на трансформаторных подстанциях, и дальше уже огонь распространялся на населенные пункты. К вечеру мы вынуждены были отключить 184 населенных пункта, где проживает более 51 тыс. человек, для того, чтобы обезопасить людей от коротких замыканий на линиях электропередач", - подчеркнул Бурков.

Накануне из-за сильного ветра в Омской области произошло восемь крупных пожаров в населенных пунктах. В общей сложности огнем повреждено 115 строений, из них 70 жилых и 45 нежилых. В результате без крова остались 288 человек, в том числе 81 ребенок. Два человека погибли.

По двум пожарам - в Называевске и поселке Новоалександровка - региональный СКР возбудил уголовные дела о халатности.

В связи с пожарами в регионе введен режим ЧС, ситуация находится на личном контроле губернатора Буркова. Для жителей региона, чьи дома пострадали от огня, подготовлены места временного пребывания, организовано питание.