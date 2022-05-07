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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Омские власти выплатят материальную помощь пострадавшим от пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Александр Бурков поручил провести разбирательство по каждому из произошедших накануне пожаров и начать выплаты материальной помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

В настоящее время региональным правительством уточняется список пострадавших от пожаров для оперативного оказания необходимой помощи. Создаются районные комиссии для оценки последствий и ущерба.

"Восстановление документов, психологическая, медицинская и юридическая помощь - сейчас эту работу проводят на местах. В районах, пострадавших от пожаров, уже начался сбор вещей первой необходимости. Материальную помощь людям начнут выплачивать в ближайшее время", - сообщил глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

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Бурков также отметил, что в настоящее время проводятся разбирательства по каждому возгоранию с участием представителей региональных СКР, прокуратуры и МЧС. В отношении начальника РЭС Называевского района, где произошел один из самых крупных пожаров, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Как сообщалось, накануне из-за сильного ветра в Омской области произошло восемь крупных пожаров в населенных пунктах. В общей сложности огнем повреждено 115 строений, из них 70 жилых и 45 нежилых. В результате без крова остались 288 человек, в том числе 81 ребенок. Два человека погибли.

В связи с пожарами в регионе введен режим ЧС, ситуация находится на личном контроле губернатора. Для жителей региона, чьи дома пострадали от огня, были подготовлены места временного пребывания, организовано питание.

Омская область
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