Сенатор Джабаров отметил преждевременность обсуждения присоединении к РФ новых регионов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Говорить о возможности вхождения в состав России каких-либо новых регионов, в том числе Херсонской области, в настоящий момент преждевременно, считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"У нас есть другая задача - специальная военная операция. Мы ее должны завершить победно. А дальше, я думаю, уже будет решаться по ходу событий, будут решать сами граждане. Сейчас говорить о том, что надо проводить референдум или надо включать, это, я думаю, вопрос сейчас неактуальный", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в субботу.

"Рано об этом говорить", - отметил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Херсонской области выразили желание стать одним из регионов РФ.