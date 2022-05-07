В Астраханском порту запустили новый сервис по доставке грузов из РФ в ЮВА

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Первая отгрузка пяти контейнеров оборудования в Бангладеш через Иран состоялась 6 мая в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин.

"Итак, свершилось то, чего мы так долго добивались: в Астраханском морском порту запущен новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную Азию. 6 мая в Астрахани состоялась первая отгрузка пяти контейнеров оборудования в Бангладеш через Иран. Процесс органично вписывается в реализуемый нами проект по развитию коридора "Север-Юг" и даст серьёзный эффект в развитии международного сотрудничества", - написал Бабушкин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в условиях санкций традиционная логистика оказалась затруднена, однако из-за геополитического расположения Астраханской области открываются широкие перспективы для Астраханского воднотранспортного узла.

При этом глава региона уточнил, что портовая инфраструктура позволяет отгружать более 16 млн тонн грузов в год, однако, в данный момент она загружена менее чем на 20%.

"Правительство Астраханской области активно налаживает внешнеторговое сотрудничество с зарубежными странами, направленное на увеличение объемов транспортировки грузов через наш регион. Уже договорились о перевозке крупных партий белорусских товаров через астраханские порты. А иранские логистические компании снизили тарифы для грузов, следующих по МТК "Север-Юг", - добавил Бабушкин.

По словам губернатора, планируется принять дополнительные объемы грузов и транспортировать их по МТК "Север-Юг". Также решается вопрос реконструкции Волго-Каспийского морского судоходного канала, до 2024 года планируется завершить мероприятия по увеличению проходной осадки судов в канале до 4,5 м.