Свыше 9,5 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, за минувшие сутки прибыли более 9,5 тыс. беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в субботу.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 9,5 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее на территорию Ростовской области из ДНР, ЛНР и Украины прибыли более 13,5 тыс. человек.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.