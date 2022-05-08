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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В Братске возбудили уголовные дела из-за гибели двух человек от пожара в СНТ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уголовные дела возбуждены в Братске после пожара в садоводстве "Моргудон", где погибли два человека, сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.

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Одно дело возбуждено ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту смерти двух человек в результате пожара в садоводстве "Моргудон".

Установлено, что в апреле 2022 г. был утвержден паспорт города Братска, который содержал сведения о садоводствах, имеющих общую границу с лесными участками и подверженных угрозе ландшафтных пожаров. Однако в ходе прокурорской проверки выявлено, что в нарушение федерального законодательства СНТ "Моргудон", границы которого находятся вблизи от лесных участков, не было внесено в указанный паспорт, соответственно не проводилась опашка его территории. В результате огонь перешел на садовые дома и погибли люди.

В свою очередь, прокуратура области сообщает, что ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле органов прокуратуры Иркутской области. В Братске и Тайшетском районе прокуратурой развернуты временные мобильные приемные для пострадавших граждан.

Иркутская область Братск
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