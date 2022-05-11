Возбуждено дело о гибели работника лесхоза на пожаре в Иркутской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области возбуждено уголовное дело о гибели 37-летнего сотрудника АУ "Иркутский лесхоз" во время лесного пожара. Как сообщили в СК, дело расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК).

Тело погибшего нашли 10 мая рядом с горевшим трактором в районе Егоровского кладбища в Иркутском районе. Следствие выяснило, что это был сотрудник лесхоза, который собирался провести опашку леса для предотвращения дальнейшего распространения огня.

Проверку в связи с его гибелью проводит и прокуратура региона. Прокуроры оценят, как в этой ситуации соблюдались требования техники безопасности при тушении лесных пожаров и был ли погибший снабжен индивидуальными средствами защиты и связи.