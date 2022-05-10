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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в регионах

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 мая в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

С докладами о текущей обстановке выступят врио главы МЧС Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.

Помимо этого, в обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, сообщают в пресс-службе.

Владимир Путин Александр Чуприян
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