Глава Якутии предложил предотвращать природные пожары "искусственными" дождями

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев предложил искусственно вызывать осадки в отдаленных труднодоступных районах, если там повышается класс пожарной опасности.

"Предлагаю рассмотреть возможность дополнения лесного кодекса РФ положениями, которые позволяют проводить мероприятия искусственного вызывания осадков в целях снижения класса пожарной опасности в лесах, находящихся в зонах контроля", - сказал Николаев во вторник на совещании с президентом РФ по ситуации с пожарами в регионах страны.

Он также предложил предусмотреть источник финансирования для этой работы и определить Якутию как пилотный регион.

Глава Якутии пояснил, что пожары в лесах, находящихся в зоне контроля, тушить практически невозможно из-за транспортной недоступности территорий. Ситуацию может исправить искусственный вызов над ними дождей, если класс пожарной опасности там увеличивается. Но сейчас, в соответствии с лесным законодательством, искусственный вызов осадков осуществляется только в целях тушения лесных пожаров.

"Считаю, что в зонах контроля, которые мы сегодня тушить фактически не можем, надо работать по методу "на опережение". В частности, при получении прогноза от метеослужбы по увеличению класса пожарной опасности на той или иной территории надо проводить мероприятия, не дожидаясь, пока пожары начнут гореть очень далеко от населенных пунктов, начнут разгораться и, в конечном итоге, могут подойти непосредственно к населенным пунктам", - сказал Николаев.

По его словам, такой опыт в республике применили в прошлом году, когда в Якутии работал самолет федеральной авиалесоохраны, оснащенный соответствующим устройством. "Это в прошлом году нам очень здорово помогло", - сказал глава региона.

Николаев подчеркнул, что сейчас в Якутии идет переоборудование самолета Ан-26 устройством по искусственному вызыванию осадков. Делается это за счет средств местного бюджета на базе региональной авиакомпании. Оборудование - полностью российское, оно разработано госкорпорацией "Ростех" по заявке Якутии.

"После установки этого оборудования на авиаремонтном заводе, проведения всей соответствующей сертификации, в гражданской авиации России появится самолет-лаборатория с оборудованием по вызыванию осадков полностью российского производства", - сказал глава республики.

По его словам, ожидается, что этот самолет начнет работать на территории Якутии в сентябре.