В Курганской области пришлось эвакуировать жителей поселка, где загорелись строения

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кетовском округе Курганской области природный пожар затронул населенный пункт, где пострадали два десятка построек, там начали эвакуацию, сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего, по данным чиновников, на каргапольской территории зарегистрировано семь очагов возгорания.

С 10 мая в Курганской области введен режим ЧС из-за угрозы пожаров. Вечером того же дня сообщалось, что большинство пожаров в регионе были локализованы или потушены.

Из-за пожаров в Курганской области в воздухе на территории всего Пермского края стоит дымка и запах гари, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Министерства природных ресурсов. В самом крае на данный момент все пожары потушены. Корреспондент "Интерфакса" передает, что в Перми в среду наблюдается мгла и чувствуется запах гари.

На совещании с президентом Владимиром Путиным губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что "похожая ситуация складывается не первый год".

"Проявления одни и те же: сухая, жаркая погода с аномальными температурами для наших регионов в конце апреля - начале мая и порывами штормового ветра практически на протяжении до пулусуток, иногда - до суток. (...) Мы обсудили ряд предложений, по которым хотелось бы сегодня очень коротко заявить. Первое (предложение - ИФ) - в качестве организационных мероприятий предлагается на территории Курганской области разместить подразделение федеральной службы Авиалесоохраны численностью до 50 человек", - сказал Шумков. Для этого в регионе есть свободный аэропорт.

Кроме того, по словам губернатора, курганские власти обсудили возможность смещения на более ранний период начала особого противопожарного режима в регионах и автоматическое введение запрета на посещение лесов.